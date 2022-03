La huelga de transportistas se radicaliza: "Vamos a salir con los pies por delante"

Puertos bloqueados, polígonos con piquetes, ruedas rajadas, cristales rotos, altercados y hasta un herido por un disparo. La huelga, convocada por la Plataforma por la Defensa del Sector del Transporte, se radicaliza por momentos, mientras comienza a extenderse la sombra del desabastecimiento de productos como la leche, el cereal para el ganado, el pescado, la verdura...

Miles de camioneros continúan secundando una huelga que ya va por su quinto día consecutivo y que está bloqueando la distribución de productos. Camioneros y transportistas se están acogiendo a la convocatoria realizada por la Plataforma por la Defensa del Sector del Transporte, una organización minoritaria, pero que está causando estragos en la cadena de suministros y distribución.

El Gobierno no reconoce a Plataforma como un interlocutor válido, a lo que el portavoz de la organización ha respondido que son ellos quienes no dan por válidos a los representantes políticos y que llegarán al final "con todas las consecuencias". A su vez, ha recordado a los que están secundando el paro que ya se avisó de que para que este diera sus frutos, tenía que prolongarse: "En tres días no se iba a arreglar, pero tenemos que mantenernos porque si no, de esta, salimos con los pies por delante. Pues más vale salir con las botas puestas".

Interior moviliza a Guardia Civil y Policía

Un amplio dispositivo policial, integrado por más de 23.500 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado más los de cuerpos autonómicos, han sido movilizados para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población durante la huelga que se está desarrollando con algunos incidentes.

Con este despliegue Interior pretende reforzar la seguridad en las plataformas logísticas de toda España y la red viaria para garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, el funcionamiento de los servicios esenciales y el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan la huelga.

Uno de los objetivos del dispositivo desplegado por Interior es que los alimentos lleguen a los establecimientos comerciales y, en consecuencia, a los hogares. Por ello, en muchos puntos los agentes han escoltado a camiones y furgonetas de empresas que han solicitado el apoyo de las fuerzas de seguridad para poder sacar sus productos.

Autónomos y pequeñas empresas, los más afectados

Las consecuencias del paro han llevado al Gobierno a considerar esto como un problema de orden público, ya que se están deteniendo de manera parcial actividades de sectores muy relevantes, como la industria láctea, factorías que no reciben suministros y no pueden fabricar sus productos, la distribución del pescado en Galicia, en el Puerto de Cádiz o en la distribución del producto que llega de los puertos al resto del país.

Además, hay infinidad de pequeños empresarios y autónomos en Galicia y Andalucía que envían sus productos a distintos lugares de España y que llevan toda la semana incumpliendo sus compromisos con sus clientes, que no están recibiendo estos productos.

Desde la Unión de Profesionales Autónomos han puesto el acento en los autónomos de otros sectores que se están viendo perjudicados por esta protesta y en los pequeños empresarios y autónomos que tienen camión propio y que son los que cargan, transportan y descargan estos productos.

Estas asociaciones advierten de la responsabilidad que están teniendo los transportistas que se están negando a cumplir con sus contratos: "Reclamamos que se hagan responsables de lo que puede pasarnos a todos los autónomos, dejen de actuar de una forma absolutamente trapichera y terminen de arreglar sus problemas, que no tenemos que pagar el resto de autónomos de las pequeñas empresas y los ciudadanos en general".

Piquetes, cortes de carreteras, piedras a los no huelguistas y un herido de bala

El pasado martes, durante una protesta provocada por 70 piquetes que cortaban el tráfico, un transportista resultó herido de bala en un polígono de San Fernando de Henares (Madrid) debido al disparo de bala accidental durante un forcejeo con un policía nacional de paisano, que sufrió una contusión en la cabeza.

El miércoles y el jueves, las fuerzas de seguridad detectaron algunos incidentes, casi siempre de carácter leve, y practicaron algunas detenciones, como el arresto de dos personas por lanzar piedras a camiones desde un puente de la autovía A-45, que une Córdoba y Málaga, en las cercanías de la localidad cordobesa de Lucena.

También fueron detenidos dos individuos por lanzar objetos puntiagudos sobre los camiones que circulaban por la autovía A-66, a su paso por Pola de Lena, en Asturias. Precisamente, Asturias es una de las comunidades donde más están actuando los piquetes. En esa misma autovía se han registrado daños a varios camiones por el lanzamiento de piedras.

Así, las fuerzas de seguridad han contabilizado siete piquetes violentos, han detecta una quema de neumáticos en la cuneta de la A-8 a su paso por El Franco y se han incautado 45 neumáticos y una garrafa de gasolina que se encontraban en un paso subterráneo de la A-66.

Y en León, se identificó a un grupo violento compuesto por once personas como presuntos autores de los delitos continuados de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial cometidos con ocasión del paro en el sector de transporte terrestre en la provincia. Supuestamente ocasionaron la rotura de la luna de una cabeza tractora que circulaba en sentido Madrid tras arrojarle varias piedras desde un paso elevado existente en el punto kilométrico 386 de la autovía A-6 el pasado lunes.