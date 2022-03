Víspera de San José. Víspera del día del padre y del día grande de las Fallas. Y antevíspera de la manifestación que tienen convocada en Madrid este domingo las principales organizaciones agrarias del país. Colofón de las tractoradas y concentraciones que se han ido produciendo provincia a provincia estas últimas semanas y que se dejó para esta fecha, veinte de marzo, para alejarla de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

No quieren los convocantes que sea una marcha política contra el Gobierno porque, en realidad, está dirigida a todas las administraciones. Para reclamar garantías de que el cultivo de la tierra y la cría del ganado sean actividades rentables, que el reparto del beneficio entre los distribuidores y productores sea más equitativo y que el encarecimiento del combustible, los abonos, los piensos, no les asfixie.

Está convocada como manifestación no política pero será inevitable que sea vista como protesta y presión al Gobierno. Ya veremos el domingo con qué dimensión y qué consecuencias.

La manifestación está, en la escala de formas de protesta, un escalón por debajo de la huelga o del cierre patronal. En la primera no hay perjudicados. En la segunda, sí. Como estamos viendo esta semana.

El éxito de un paro no se mide en el perjuicio que cause a terceros, sino en las reivindicaciones que uno consigue que sean atendidas. Los cinco días que hoy se cumplen de paro de transportistas, convocado por la Plataforma de Defensa del Transporte, han causado estragos a los productores de leche, a la flota de bajura, a los mataderos cuyos productos no están siendo recogidos y a las conserveras, las fábricas de lácteos y las factorías que no reciben la materia prima que requieren.

Y también, a infinidad de pequeños negocios que envían sus productos directamente al domicilio de compradores en cualquier punto del país, en estos tiempos de comercio electrónico y entrega inmediata.

Los estragos causados están a la vista. (Y no hay huelga o paro patronal que no los cause). Pero el éxito se mide en lo que uno consigue. Y hasta ahora Plataforma -cinco días ya- no ha conseguido siquiera que la ministra la acepte como interlocutora.

El Gobierno lo considera un problema de orden público

Bien al contrario, el hecho de que este paro haya estado acompañado de episodios de presiones, coacciones, piquetes que han obligado a parar a quien no deseaba hacerlo, ha llevado al Gobierno a considerar este asunto no como un conflicto laboral sino como un problema de orden público. Urgido por los sectores afectados y movilizando a policía y guardia civil para que garanticen que los camiones puedan circular para asegurar los suministros.

Si el éxito de la convocatoria de Plataforma se mide en conseguir que la sociedad entienda cuál es la causa última del conflicto -que no es el precio del gasóleo, sino la competencia desigual entre las grandes distribuidoras y los autónomos con camión propio, las condiciones en que estos han de cargar, transportar y descargar con márgenes tan limitados que apenas les da para seguir funcionando-, habrá que admitir que el objetivo no se ha conseguido.

Si el éxito de la convocatoria de Plataforma se mide en conseguir para sus asociados mejores condiciones de trabajo, habrá que admitir que, a día de hoy, tampoco lo ha conseguido. Y que no pueden seguir parados eternamente porque cada día con el camión vacío es una ruina para sus propietarios.

El presidente de Plataforma, Manuel Fernández, les está diciendo que él ya avisó de que para obtener frutos el paro tiene que prolongarse.

Con las botas puestas murieron los seiscientos hombres del regimiento del general Custer. Como frase puede ser resultona, antes muertos que rendidos, pero de frases no se alimentan las familias de los transportistas. Salir en los telediarios, parar sectores enteros de un país, sirve de poco si al final tu protesta termina en fracaso y habiéndote echado encima a una legión de autónomos como tú a los que has perjudicado.

Sánchez sigue de gira por las capitales europeas

En cuerpo y alma sigue entregado el presidente Sánchez al avión oficial girando, como las bandas de música, por las capitales europeas. Se ha propuesto salir de la cumbre europea de la próxima semana como el artífice del abaratamiento de la energía en Europa y a ello está dedicando sus mejores dotes persuasivas.

En Roma esta mañana se ven Costa y él -el tándem ibérico- con Mario Draghi, receptivo a la propuesta de separar el gas del precio final de la electridad y ponerle tope al megavatio hora. La reunión importante no es la romana, sino la berlinesa.

Scholz, el mayor obstáculo a los planes de Sánchez

Esta tarde, Sánchez con Scholz, el compadre socialdemócrata que por muy compadre que sea supone hoy el mayor obstáculo a los planes del presidente. Alemania es quien más se opone a revisar el modelo energético, como admitió ayer en este programa la vicepresidenta Ribera.

Si Sánchez consigue convencer a Scholz transformará lo que hoy parece una dejación de funciones -pasan los días y el Gobierno no aprueba una sola medida- en una victoria a beneficio de los consumidores. Y a mayor gloria de Sánchez, naturalmente.

En contra de bajar impuestos, en contra de aumentar el Presupuesto de Defensa, en contra de enviar armas a Ucrania... Y a favor de seguir siendo ministras de Sánchez

Si persuade a Scholz habrá quedado demostrado que las únicas figuras europeas a las que Sánchez no es capaz de convencer son... Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz.

El sector crítico. Que lo quiere es más impuestos a las eléctricas y los mismos impuestos -ni media rebaja- para los consumidores contribuyentes. En contra de bajar impuestos, en contra de aumentar el Presupuesto de Defensa, en contra de enviar armas a Ucrania, en contra de pactar con el PP. Y a favor de seguir siendo ministras de Sánchez.