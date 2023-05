Elena Gijón: "Si los barones fueran sinceros le dirían a Sánchez que ha sido un lastre"

Adelantar las elecciones es bueno para alejar la incertidumbre. Es el nuevo estribillo que repiten los dirigentes socialistas. Es un buen intento, pero todos sabemos que las elecciones se adelantan porque ni en sus peores sueños Sánchez se esperaba el resultado del domingo.

Si cada vez que hubiera habido incertidumbre en estos cinco años hubiéramos ido a votar, pareceríamos Suiza, metiendo papeletas en las urnas cada semana. Esta mañana por primera vez se reúnen los dirigentes socialistas. No para hacer autocrítica que sería lo suyo tras el batacazo.

Sánchez les ha hurtado esa posibilidad... les convoca para que le arropen como líder en las generales. Pero claro, si los barones fueran sinceros, le dirían lo que llevan sugiriendo en cada entrevista desde la noche electoral. Que Sánchez ha sido un lastre para ellos... que el disgusto con Moncloa se ha expresado hasta en la última pedanía de este país.

Así que no me digan que la campaña no va a estar interesante. Los perjudicados van a ser animados a batallar para encumbrar al que les ha tiznado. Seguro que hay bofetadas para compartir mitin con el líder.