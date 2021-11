Elena Gijón: "El asunto es quien paga el estado del bienestar"

José Luis Escrivá defiende en Onda Cero que el estado de bienestar hay que pagarlo. Claro que sí. El asunto es quien lo paga. Y la verdad, el Gobierno no ha estado imaginativo, ha recurrido al método Lola Flores, que os cuestan trabajadores y empresarios unas perrillas para pagar mi agujero fiscal entre todos.

Eso sí, nos prometen que nos va a doler poco y que será por poco tiempo...10 años. Y entonces ya veremos. O lo que suele ser lo mismo. La medida se queda para siempre.

Ahora, no me digan que el ejecutivo no tiene mala suerte. Foto en Moncloa (sin empresarios, claro) para ratificar este acuerdo justo en el mismo día en el que se publica que Sánchez ha utilizado el Falcon y el helicóptero Superpuma sin parar para actos de partido. Seguro que lo desmienten porque estaría feo gastarse el dinero público del estado del bienestar en cosas privadas.