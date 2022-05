La dura crítica de Elena Gijón al Gobierno por obviar los problemas económicos y centrarse en sacudir al rey emérito

Dice la OCDE que en España pagamos cinco puntos más de impuestos que en el resto de países que forman parte de la institución. Hace unas horas, la Unión Europea alertaba sobre nuestra deuda excesiva y nuestro déficit disparado. Y nos recomendaba contenernos.

Pero, a quien le importa eso. Lo verdaderamente esencial para el Gobierno y sus socios es el entretenimiento que brinda sacudir fuerte y flojo al anterior Jefe del Estado sin que aquí pase nada. Desde pedirle explicaciones de no se sabe qué, porque de nada está condenado... hasta que un ministro del Gobierno de España, un ministro le llame directamente ladrón, le acuse de un delito sabiendo que Zarzuela no le va a presentar una querella. Y oiga. Aquí no pasa nada. Porque hay quien tiene bula para todo.