Descartada la subida de impuestos

EL BLOG DE ELENA GIJÓN

No habrá subida de impuestos el viernes. Rajoy entiende que no es necesario. No es que la economía haya resurgido de la noche a la mañana. Pero la suma de las incipientes muestras de confianza de los inversores más una prórroga de la Unión Europea para que pongamos las cuentas en orden, dice que permiten dejar de apretar las tuercas durante una temporada. O quizá no.