En la desescalada, la seguridad sanitaria y la reactivación económica son:

Tras la polémica en la Comunidad de Madrid, con el intenso debate en el seno del Gobierno regional sobre si solicitar o no el cambio a la fase 1 de la desescalada, y las posteriores declaraciones del vicepresidente Iglesias sobre que la capital no está preparada para ese cambio, preguntamos en Noticias Mediodía si la seguridad sanitaria y la reactivación económica son compatibles o no en la desescalada diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.