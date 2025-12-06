Weekend news Christmas 2025: La Navidad llega a 'Noticias fin de semana' con la mejor música

Vuelve Weekend News Christmas, la colección de canciones navideñas de 'Noticias fin de semana' de Onda Cero. Más internacional y multirracial que nunca. Con más canciones originales que nunca.
Una Navidad muy 'Jonas'
Ésta va a ser Una Navidad muy Jonas, 'A very Jonas Christmas', que es como se llama la película de Disney que ya causa sensación entre los suscriptores de Atresplayer Premium Disney. Nuestra colección navideña comienza con este número musical de Kevin, Joe y Nick, los Jonas Brothers que están 'Volviendo a casa esta Navidad' ('Coming home this Chistmas'). En la canción suena el saxofón soprano de Kenny G, que aporta esa elegancia que tanto recuerda a su mítico álbum Silhouette de 1988.