Los principales titulares de la entrevista de Carlos Alsina a Vicente Guilarte: "Que no se me utilice"

Pedro Sánchez anunció ayer que su propuesta para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se inspira en planes como el de Vicente Guilarte, su presidente en funciones. Por su parte, Guilarte ha tenido a bien aclarar que su modelo en ningún caso contempla que los nombramientos de los altos cargos judiciales dejen de seguir siendo una competencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial.

En este sentido, celebra que el presidente del Gobierno asuma que el problema está en la política de nombramientos, pero rechaza cualquier tipo de influencia del Gobierno en esas decisiones. Por ello, remitió ayer una versión actualizada de su plan al Congreso y el Senado, cuyas presidencias deberían resolver este bloqueo que se alarga durante más de cinco años y medio.

La reinterpretación de sus ideas es "absurda y completamente falsa"

Durante su entrevista con Carlos Alsina, Vicente Guilarte ha criticado las reinterpretaciones por parte de Pedro Sánchez al respecto de su propuesta: "La interpretación que se ha hecho de mis ideas es absurda y completamente falsa". Así, al conocer ciertas informaciones publicadas, el presidente interino del CGPJ ha bromeado asegurando que se ha tenido que "mirar al espejo" porque ha tenido "dudas" sobre su identidad al no identificarse como autor de esas ideas.

Guilarte propuso que los nombramientos del Tribunal Supremo los designase "una comisión cualificada mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal, presidida por un vocal -del CGPJ-, magistrado del TS, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la del magistrado del TS, en caso contrario".

Esa comisión estaría formada por "cinco miembros de un nivel de calificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y los vocales del CGPJ sólo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos".

Guilarte pide al Gobierno "que no se me utilice"

El presidente del CGPJ insiste en defender su posición: "Yo he dicho siempre lo mismo. No he reculado nada, siempre he defendido esto, el CGPJ tiene que intervenir, pero en lo que tenga capacidad técnica para intervenir".

Con todo, pide "que no se me utilice" desde el Gobierno y sospecha que algunos magistrados tampoco están de acuerdo con sus propuestas sobre la renovación. "También intuyo que ayer se me criticara dentro de la casa, que no soy quién para hacer propuestas, que se tienen que hacer desde el pleno. Eso también es que igual hay interés en que no se hagan ni propuestas desde el pleno", considera.

No tiene planeado dimitir

Al respecto de su posible dimisión como presidente en funciones, Guilarte anuncia que no está en sus planes dejar el cargo.

"Si me voy, se utilizaría por uno, otro y otro lado políticamente y no quiero que se utilice mi dimisión. La dimisión ejemplar de Lesmes no tuvo la más mínima repercusión. Si yo sé que anuncio que me voy y se sientan a negociar para renovar, lo haría inmediatamente. Pero se ha abierto una nueva puerta de nuevo a una cierta esperanza, así que voy a esperar a ver qué pasa", explica.

Así, insiste que continuará como presidente del CGPJ "mientras crea que puedo ofrecer algo" y advierte a los críticos: "voy a seguir opinando aunque me riñan".

"Quitarle las competencias al CGPJ es dramático"

Vicente Guilarte entiende que el presidente del Gobierno se sienta inquieto con el bloqueo del poder judicial, pero asegura no saber qué "le ronda a él por la cabeza" al realizar un ultimátum al PP.

Lo único que afirma es que "quitarle las competencias al CGPJ es dramático. Si no es constitucional, corresponde a los tribunales, pero no puede haber ninguna injerencia gubernamental o del Poder Ejecutivo en las designaciones de esas comisiones. Rebajar las mayorías parlamentarias no puede ser la vía".