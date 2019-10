Pedro Sánchez, sobre el federalismo: "La propuesta es perfeccionar muchos instrumentos del estado autonómico que no funcionan"

Entrevista en Más de uno

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, explica en Más de uno la inclusión en el programa del PSOE del federalismo y el concepto de plurinacionalidad de España. Asegura que el objetivo no es que España deje de ser un Estado autonómico y se convierta en una federación de estados, sino perfeccionar muchos de los instrumentos que tiene ese Estado autonómico y que no funcionan, como el Senado, la conferencia de presidentes, las comisiones mixtas, etc.