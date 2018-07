Monólogo de Alsina: "Y cuando los del Spartak ya estaban controlados, llegaron los de Herri Norte. ¿Qué hacemos con los ultras del fútbol?"

OPINIÓN

Bilbao, alrededores de San Mamés, anoche.

Antes del partido del Athletic con el Spartak. Este equipo ruso que allá por donde pasa deja el rastro, y el recuerdo, de la violencia. No era exagerado el temor a que en Bilbao se repitieras las escenas de noviembre en Sevilla. No era exagerado el despliegue policial. No era infundada la sospecha de que acabaría habiendo incidentes. Y no eran los rusos los únicos con ganas de bronca.