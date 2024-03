Bolaños: "Sería imposible llegar a un acuerdo razonable para los Presupuestos con campañas electorales en marcha"

Félix Bolaños ha asegurado en 'Más de uno' que las citas electorales en País Vasco y Cataluña afectan a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Así, el ministro reconoce que "sería imposible" llegar a un acuerdo.

"Estábamos trabajando en unos Presupuestos", ha admitido Bolaños, que también insiste en que ha sido un Gobierno que ha aprobado Presupuestos "cada ejercicio", no como muchas comunidades autónomas: "En este momento, en muchas comunidades hay muchos ejercicios que no hay Presupuestos".

Por ello, Bolaños afirma que las convocatorias electorales en País Vasco y Cataluña afectan a la hora de dar luz verde a este proyecto. "Son dos convocatorias que afectan a cuatro fuerzas políticas que tendrían que apoyar esos Presupuestos, por lo que hemos leído la realidad", ha comentado Bolaños.

En este sentido, el ministro considera que no se puede llegar a un acuerdo "razonable" cuando hay una campaña de por medio: "En campaña uno acrecienta sus reivindicaciones y puede hacer peticiones que no son viables. No es que nos apoyen o no, sabemos que unos procesos electorales afectan sin duda".

Por último, Bolaños ha querido poner en valor las cuentas de 2023, unos Presupuestos "buenos" que han aumentado "partidas en becas, en dependencia, en Sanidad, que absorben fondos europeos...".

Vídeo completo de la entrevista de Alsina a Bolaños

Aquí puedes ver la entrevista completa en vídeo de Alsina a Félix Bolaños en 'Más de uno'.