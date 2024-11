Alsina, sobre la presunta revelación de secretos: "La fiscalía general del Estado como máquina de filtrar cosas a medios con fines políticos"

Juan Lobato seguirá al frente del PSOE madrileño. El secretario general de los socialistas en Madrid ha comparecido en la Asamblea de Madrid un día después de conocerse que registró ante notario una conversación privada con Pilar Sánchez Acera, su secretaria de política institucional, sobre las declaraciones del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El líder de los socialistas madrileños ha dicho sentirse "preocupado" por la presión de dirigentes del PSOE, a los que ha acusado de "linchamiento". Asimismo, insiste en su versión sobre el registro ante notario para tratar de hacer las cosas bien y evitar que se le inculpara de algún delito.

La madre de todas las batallas en el PSOE de Madrid

Lobato no dimite, no deja la batalla y tampoco ha negado que vaya a presentarse a las primarias del PSOE de Madrid. "Esto anticipa la madre de todas las batallas", vaticina Susanna Griso porque el mensaje que hoy ha lanzado es que "va a resistir y que tal vez plante batalla no sólo a Pedro Sánchez en Madrid, sino quizá en un futuro a la secretaría general del PSOE".

En su cita semanal con Espejo Público, Alsina considera que lo más interesante de este asunto es "la fiscalía general del Estado como máquina de filtrar cosas a medios con fines políticos".

El fiscal general sólo dimitirá si se lo dicen

Sobre la posible dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por presunta revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, el director de 'Más de uno' opina: "sólo va a dimitir el día que el gobierno le diga que tiene que dimitir", pues le tratan como si fuese uno de los suyos.