Alsina, sobre las enmiendas a la ley de amnistía: "Estamos asistiendo a un pulso entre dos poderes"

El Pleno del Congreso de los Diputados votará hoy la ley de amnistía impulsada por el PSOE y, de aprobarse, se remitirá al Senado para continuar su tramitación. Allí, el PP, con mayoría absoluta en la Cámara alta, podrá ralentizar su puesta en marcha, pero no bloquearla permanentemente.

Un pulso entre el poder legislativo y judicial

Sin embargo, aún no se sabe si saldrá adelante porque Junts per Cataluña amenaza con votar 'No' al proyecto de ley de amnistía y devolver el texto a la Comisión de Justicia. Se trata de una proposición de ley que se está haciendo "de forma inaudita", pues en función de las decisiones judiciales, se incorporan a la ley determinados delitos para ser amparados por la ley de amnistía.

En su cita semanal con Susanna Griso en 'Espejo Público', Carlos Alsina considera que "estamos asistiendo a un pulso entre dos poderes"; el poder legislativo y el judicial. Así, parece que "el Parlamento va tapando las vías de agua que los jueces detectan en la ley de amnistía".

Sin explicaciones sobre lo que se negocia

Lo peor de estas negociaciones es saber que a unas horas de que se vote en el Congreso la ley de amnistía, los diputados que la van a tener que apoyar no saben cómo quedará redactada.

"A estos diputados que son los que nos representan a todos, ¿alguien les va a explicar qué se está negociando exactamente a estas horas? Pues sabemos que no", asegura el director de 'Más de uno', quien critica que todavía la ciudadanía está esperando a que le explique qué es lo que pactó en el decreto ómnibus donde el PSOE cedió las políticas migratorias a la Generalitat.

El peligro de que Vox se desmorone tras la crisis en Baleares

Al respecto de la crisis interna de Vox en Baleares, Alsina vaticina que al partido de Abascal le puede ocurrir como a "otros partidos políticos en los que empezaron a surgir episodios similares en otros territorios" y, al final, acabaron desmoronándose.

Por el momento, la única duda que queda es si esto beneficia al Partido Popular en Baleares para recuperar votantes, o si, por el contrario, complica la gobernabilidad del PP en las islas.