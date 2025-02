Alsina, sobre el caso fiscal general: "No ha demostrado mucha voluntad de colaborar para que se esclarezca la verdad"

Carlos Alsina ha intervenido durante la entrevista de Susanna Griso a Juan Lobato en 'Espejo Público'. El presentador de 'Más de uno' ha mostrado su sorpresa al ex secretario general del PSOE en Madrid sobre su petición de volver a su trabajo como técnico de Hacienda y seguir como senador sin sueldo.

"Como senador estoy en cinco comisiones que se reúnen periódicamente, pero es bueno recuperar contacto con el mundo real y con la visión que te da la Agencia Tributaria", ha aclarado Lobato sobre su decisión de compatibilizar el Senado y la Agencia Tributaria.

Es legítima la estrategia de Óscar López, es una persona inteligente que lo hará bien en Madrid

Por otro lado, Alsina le ha preguntado a Juan Lobato sobre las declaraciones de Óscar López de que ha llegado a Madrid la "izquierda valiente" y sobre si se da por aludido como "izquierda cobarde". "Es legítimo ese slogan en la estrategia que plantea Óscar López", ha asegurado.

Además, Juan Lobato ha afirmado que Óscar López es una persona inteligente que lo hará bien en Madrid.

Alsina, sobre el fiscal general: "No ha demostrado mucha voluntad de colaborar"

En cuanto a qué opina Alsina sobre el borrado de los datos del móvil del fiscal general del Estado, el presentador dice que hay dos hechos que están probados: uno es que Álvaro García Ortiz no hizo nada en su momento por averiguar qué había pasado con la filtración y que no ha hecho nada por facilitar la investigación judicial que hay en marcha. "No ha demostrado mucha voluntad de colaborar para que se esclarezca la verdad", asegura Alsina.

Considera que estos dos hechos hacen que la situación sea anómala y que sin ser una prueba concluyente que haya borrado los guasap, no ayuda a su idoneidad como fiscal general del Estado.