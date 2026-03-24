La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería anuncia un teatro-ópera que culminará la integración puerto-ciudad

Carlos Alsina ha entrevistado a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, durante el programa especial de Más de uno, con motivo de la inauguración de la primera fase de la integración del puerto-ciudad, una reivindicación histórica de los almerienses.

Para la responsable portuaria, la eliminación de la valla y la apertura del paseo de Levante suponen un hito: "Ayer fue un día histórico". Según ha explicado, los ciudadanos llevaban "40 años esperando para poder ver el mar de cerca" y acceder al Muelle de Levante por el muelle de Las Almadrabillas y ver de cerca los ferries que van a Melilla. La jornada inaugural congregó a numerosos visitantes en el recinto portuario. Me quedé sorprendida muy gratamente, ha señalado Soto sobre la afluencia de público.

El proyecto avanza gracias a una inversión conjunta de 47 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la ciudad y la Autoridad Portuaria. En esta fase inicial ya se han abierto espacios al público, mientras que quedan por desarrollar otras cuatro hectáreas, cuyo proyecto está redactado y pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros a través de Puertos del Estado.

La previsión es que las obras salgan a licitación a lo largo de este año, con un plazo de ejecución de dos años. De cumplirse estos plazos, en 2028 el frente portuario contará con seis hectáreas abiertas hasta el morro, con zonas de restauración y un teatro-ópera junto al mar. "Va a ser un revulsivo para la ciudad de Almería", ha afirmado.

"Pretendemos cambiar el skyline de la ciudad", ha añadido en referencia a este nuevo equipamiento, que se completará con la recuperación de la torre de salvamento y del edificio de Capitanía Marítima, que se convertirá en un mirador al mar. "Va a cambiar la ciudad de Almería".

Pretendemos cambiar el skyline de la ciudad

Soto ha subrayado además el papel de los trabajadores del puerto en esta transformación: "Somos unos privilegiados por donde estamos ubicados". En su opinión, el desarrollo del puerto, tanto en su vertiente urbana como industrial, "es fruto de la profesionalidad de sus trabajadores". "Aquí somos una gran familia", ha remarcado.

Programa especial de Más de uno desde el Puerto de Almería | Puerto de Almería

En este sentido, ha recordado cómo la noche previa a la inauguración todo el equipo permaneció en el recinto ultimando los detalles: "Todo el mundo estaba en el puerto preparando los últimos detalles para que todo saliera bien".

La sombra del 'tinglado' y la importancia del yeso

Entre las actuaciones ya ejecutadas, ha destacado la rehabilitación del 'tinglado', una estructura histórica que se utilizaba para el movimiento de la uva y que ahora se ha transformado en un gran espacio de sombra de 2.600 metros cuadrados.

La presidenta también ha puesto en valor la actividad industrial del puerto, con especial mención al yeso, uno de los principales recursos de la provincia. "Exportamos al año cerca de 14 millones de toneladas de yeso. El 50% de las placas de yeso de Manhattan son de Almería", ha señalado.

Por último, ha hecho referencia a la instalación de una gran bandera de España en el recinto portuario, al tratarse de un puerto de interés general del Estado. La enseña, de casi 100 metros cuadrados, cumple además una función práctica al generar sombra. "Si hubiésemos tenido posibilidad de tenerla más grande la hubiéramos puesto", ha concluido.

Con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería.