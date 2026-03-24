María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, celebra la conexión entre el puerto y la ciudad: "Una simbiosis con el mar"

Durante el programa especial de Más de uno desde el Puerto de Almería, Carlos Alsina ha conversado con la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez. La regidora ha iniciado la entrevista señalando que, pese a la reciente convocatoria de elecciones en Andalucía, la actividad municipal continúa con normalidad, aunque con "el añadido de empeñarse un poquito más en demostrar todo lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno por los andaluces y por los almerienses especialmente".

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la inauguración, el pasado lunes, de la primera fase del proyecto de integración puerto-ciudad. Se trata de una actuación largamente reivindicada por los vecinos y que supone un primer paso para conectar ambos espacios."Es un proyecto que se lleva trabajando en Almería desde hace 30 años. Siempre hemos caminado al lado del puerto, pero una valla física y psicológica nos impedía esa simbiosis con el mar", ha explicado la alcaldesa.

El proyecto es fruto de la colaboración interadministrativa entre la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería. En esta primera fase se han abierto dos hectáreas al uso ciudadano, en un proyecto que se desarrolla en paralelo a otras actuaciones urbanas como la remodelación de la Puerta de Purchena, que la alcaldesa ha definido como la "vértebra comercial principal de Almería", con el objetivo de conectar el corazón de la ciudad con el frente marítimo.

El equipo del programa ha destacado durante su visita la "energía positiva" de la ciudad, una percepción que, según Vázquez, coincide con los resultados de una encuesta reciente que sitúa a Almería como la segunda ciudad más feliz de España.

Primera fase de la integración puerto-ciudad del Puerto de Almería | Autoridad Portuaria de Almería (APA)

Una lucha pendiente por las infraestructuras

En materia de infraestructuras, Alsina ha preguntado por la situación ferroviaria y la relación de la alcaldesa con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Vázquez ha señalado que, en un encuentro mantenido en la ciudad para abordar el acceso al puerto desde la A-7, el ministro se mostró amable y "muy accesible". Sin embargo, ha lamentado la falta de avances posteriores, puesto que se acordó una nueva cita con el secretario de Estado para presentar nuevos proyectos, de la que hasta el momento no sabe nada; "a lo mejor me lanzo a los tuits, que son más efectivos".

La alcaldesa ha aprovechado el altavoz del programa para solicitar una reunión con el Ministerio y abordar las necesidades de la ciudad, especialmente en materia de transporte. "Ferroviariamente, estamos un poco ninguneados por el Gobierno de España", ha afirmado. En la actualidad, el trayecto en tren entre Almería y Granada puede triplicar el tiempo del viaje por carretera. No obstante, Vázquez ha insistido en que las limitaciones en las comunicaciones no convierten a Almería en un destino inaccesible, recordando la existencia de conexiones aéreas con varias ciudades españolas.

La capital del tomate

Pese a estas dificultades, Vázquez ha animado a los oyentes a visitar la ciudad y ha destacado sus principales atractivos: kilómetros de playas, numerosas horas de sol, once museos y una gastronomía basada en productos locales. "Somos la capital del tomate, y nuestros chefs hacen magia con productos de la tierra como la gamba roja y las verduras", ha subrayado. También ha puesto en valor la Semana Santa, declarada de interés turístico nacional.

Nuestros chefs hacen magia con productos de la tierra como la gamba roja y las verduras"

Durante la conversación también ha salido a relucir el modelo urbano de la ciudad, con una apuesta por la peatonalización que, según la alcaldesa, sigue la línea de otras capitales europeas. "Las zonas peatonales son fundamentales para que el almeriense coja protagonismo en la ciudad", ha señalado. "Lo mejor que tenemos en Almería son los almerienses", ha añadido.

Vázquez ha destacado además el peso del sector agrícola, recordando que Almería es líder en exportaciones hortofrutícolas en España y Europa, a pesar de las dificultades derivadas de las infraestructuras y la escasez de agua. En este ámbito, ha mencionado las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, como los decretos de sequía y nuevas infraestructuras de abastecimiento, y ha defendido la necesidad de trabajar de la mano con el tejido empresarial.

Relación con Vox

Por último, sobre la relación entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento, la alcaldesa ha asegurado que es "buena", aunque ha reconocido diferencias en algunos asuntos. En cualquier caso, ha reivindicado el consenso y la búsqueda del bienestar de los ciudadanos como ejes de su acción de gobierno.

Con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería.