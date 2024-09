El Criticón, con Nacho Ibernón

The Bear, lo mejor del verano… por dónde empezar

Yogi Bear’ apareció por primera vez en la tv americana, como película secundaria en ‘The Huckleberry Hound Show’, en 1958 . El éxito fue tan grande que en 1961 logró su propio espacio en la TV. No poco tiempo después, ya en España, conocimos aquella joya con el icónico nombre ‘El Oso Yogui’.. Hoy 2024, casi 70 años después, todos comentamos en la oficina o tomando un espresso machiatto en Starbucks la gran serie ‘The bear’, que no ‘El Oso’, que es una cosina que se emite en Disney PLAS, que no en Disney PLUS. Ante esta anomalía, El Criticón de La Cultureta Gran Reserva se preguntaí: ¿Por qué lo que siempre ha sido el oso es ahora the bear? ¿Acaso sabemos hoy más inglés que entonces o es que más bien somos más idiotas? ¿Por qué esta ‘The Bear’ -que es una obra maestra sin precedentes en la historia del universo, de eso no cabe duda, da igual si no la has visto- compite y gana siempre como mejor comedia en todos los premios pero ‘El Oso Yogui’ no logró nunca la aclamación de la crítica mejor drama? Afuera parte de todo esto, en su crítica semanal el faro de este programa analiza la película, la canción y el libro del verano 2024. Completamente gratis.