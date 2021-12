EN MÁS DE UNO

La Cultureta 8x15: Manual de instrucciones para ver cine con tus hijos

El crítico cinematográfico Javier Ocaña nos presenta su libro 'De Blancanieves a Kurosawa. La aventura de ver cine con los hijos', una crónica personal sobre las primeras experiencias cinematográficas de los hijos de Ocaña y un decálogo intransferible para administrar pasiones y aprendizajes cinéfilos con los más pequeños. Lo reseñamos junto al autor y con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Vigalondo recomienda la serie documental de HBO 'How to with John Wilson'.