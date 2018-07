Artur Mas: "No puedo acatar el 155 por principio porque lo que permite es suspender o intervenir el autogobierno de Cataluña"

Ex president de la Generalitat

El ex president catalán, Artur Mas, asegura en Más de Uno, que no puede "acatar el 155 por principio" porque suspende el autogobierno de Cataluña. En cuanto a la petición de Junqueras, los ex consellers y los Jordis de declarar nuevamente ante el TS, explica que entiende que dentro de su estrategia judicial, "digan lo que tengan que decir" para salir de la cárcel y poder hacer campaña electoral. Por otro lado, a pocos días de las elecciones en Cataluña, Mas, apunta que si el bloque independentista no saca mayoría en los comicios, tocará colaborar con el bloque constitucionalista y "aparcar el proyecto soberanista", aunque recalca que el procés no acabaría ahí.