El reto matemático: ¿Sabrías resolver este sencillo problema?

He llegado a la final de 'Quién quiere ser millonario', puedo ganar el premio gordo, pero no tengo ni idea de la respuesta. He gastado el comodín del 50%. Lo bueno es que me queda el comodín de la llamada y que sólo hay dos posibles respuestas, "sí" y "no".

Tengo dos amigos a los que puedo llamar, la primera se llama Begoña, y tiene la cualidad de que responde bien a 5 de cada 10 preguntas de "sí" o "no". No sabemos cómo lo hace.

El segundo amigo, Carlos, acierta 1 de cada 10 preguntas que le haces de tipo "sí" o "no".

La pregunta es: ¿A cuál de los dos amigos tengo que llamar?, y claro, ¿Por qué?

Solución:

Debe llamar a Carlos, que contesta bien una de cada 10 veces y decir lo contrario de lo que él le diga. Tener un amigo que falla siempre es un acierto.