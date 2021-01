El reto matemático: ¿Sabrías resolver este sencillo problema?

Lo que suele ocurrir en algún momento de nuestras vidas les cogemos miedo a las matemáticas, o sentimos que no es lo nuestro. Los psicólogos llaman a esto “indefensión aprendida”, definido por Martin Seligman y Steven Maier. El experimento en matemáticas era sencillo. Fueron a una clase, y pusieron un examen de resolver anagramas. Se suponía que el examen era el mismo para todos, pero no, le dieron a una mitad anagramas fáciles y a la otra mitad difíciles. Lo hicieron una vez, dos veces… y dejaban pausas para que hablases, aunque no podían decir las respuestas… Imaginaos, uno que se cree listo, y dice, no me ha salido ninguna, y otro, que el listo cree que es tonto, dice, pues a mí, era muy fácil. En el último examen, era las mismas preguntas para todos… ¿Qué creéis que pasó?

Los que se habían frustrado no respondieron bien, los que estaban estimulados sí. Esto es la indefensión adquirida, y pasa mucho en matemáticas. Con esto, allá va el reto.

Pregunta

Esto le ha pasado a Santi García Cremades en su parking, y no sabe cuál es su plaza porque se ha borrado.

SIGUE LA SUCESIÓN

16 06 68 88 … 98

PISTA: no penséis como matemáticos.

Solución

Es 87, hay que darle la vuelta, mirarlo al revés, girando 180º.