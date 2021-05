El reto matemático sobre códigos secretos

La teoría de códigos se inventó, o se descubrió, que de esto hay debate, en los años 20 y 30 fue su auge real. Podemos decir que el padre es Claude Shannon y Alan Turing, pero viene de mucho atrás. En 1844, Samuel Morse creó su código Morse, tan útil para telégrafos y simplificación.

El código morse más famoso de la historia es el S.O.S, que algunos dicen que significa "save our souls", otros "save our ship", o "send out succour", aunque en verdad es simplemente porque un código muy muy simple. (… - - - …) Y volver lo complejo, simple, es un arte.

En 1750, Leonhard Euler creó un teorema que sería la base de la criptografía, de cómo saber si un código está bien encriptado. Pero es que, hasta Julio César, en el siglo I a.C. utilizaba códigos para enviar mensajes a sus generales. Nos podríamos ir hasta a los egipcios, con los jeroglíficos, etc.

Pregunta

Tengo un código, yo lanzo un mensaje y me tenéis que responder con la única respuesta correcta.

Yo digo: “8”

ALICIA dice: “4”

Yo digo: “14”

ALICIA dice: “7”

Otro ejemplo:

Si yo digo “18”

ALICIA dice: “9”

Solución

El código correcto es responder con el número de letras de la palabra: 8 tiene cuatro letras.