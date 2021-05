El reto matemático: ¿Podrías adivinar la contraseña correcta?

Pregunta:

Tengo tres plataformas distintas y en cada una de ellas tengo una contraseña diferente, Netflix una que tiene solo números, HBO solo letras, y AtresPlayer obliga a usar una mezcla de letras y números.

Pues he probado y me he equivocado en las tres.

Si me dejan ver un solo símbolo de ellas ¿podría saber qué contraseña es la correcta en cada plataforma? ¿Cómo?

Solución

Sí que podría. Veo un símbolo de AtresPlayer, si sale una letra, es que esa contraseña es todo letras, y sería la de HBO, la de HBO sería Netflix y Netflix la mezclada; si sale un número es que es todo números, y sería la de Netflix, la de Netflix es la de HBO y la de HBO es la mezclada.