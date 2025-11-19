La recaudación del IRPF y el IVA crece un 10%, pero la UE advierte de que es hora de ahorrar

Buenos días Carlos,

La Comisión Europea revisó las previsiones de crecimiento hasta el 2,9%, igual que hizo ayer el Gobierno. El mejor indicador que nos dice que la economía va bien, además del empleo, es la recaudación del impuesto de la renta y el IVA que ambos crecen próximos al 10%, sobre un 2024 que ya fue bueno en recaudación.

Lo que enseñamos en las facultades de economía es que este es el momento de contener el gasto, como nos recomiendan desde Bruselas, y reducir la deuda pública que es de las más altas del mundo. El momento para lanzar ese mensaje en el Consejo de Política Fiscal pero tanto el gobierno central como las autonomías seguirán gastando con alegría.

Carlos, es el momento de ser hormigas y ahorrar para cuando el ciclo no sea tan generoso y no cigarras tocando la guitarra