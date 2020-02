La familia de radioaficionados de Fernando, un español en el Congo: "Son amigos a los que no has visto en persona"

Fernando explica que siempre va acompañado de una emisora para que, cuando puede, contacta con otros radioaficionados. "El mundo de la radioafición no es tan grande, no es del todo difícil localizar a los amigos por las ondas", comenta y añade que de hecho, "es muy probable que te conteste alguien que conoces, un amigo a quien no has visto en persona".

Los radioaficionados suelen iniciar sus conversaciones con cuestiones técnicas, de equipos y antenas, y ya cuando hay confianza hablan de otros temas, dice Fernando. Además, recuerda que es una pasión que le acompaña desde hace más de 40 años y reconoce que llegó, incluso, a hacer sus "pinitos" en las radios comunitarias, "las radios de los barrios hacen una labor preciosa".