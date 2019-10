¿Qué es la 'sopa verde' y cómo afecta al Mar Menor?

Más de 7 toneladas de peces aparecieron muertos el pasado 12 de octubre en la zona norte de este mar con 180 kilómetros cuadrados de superficie. Se trata de la laguna salada permanente más grande de Europa y está separada del Mar Mediterráneo por una estrecha franja de arena de 22 kilómetros de largo y entre 100 y 800 metros de ancho, denominada La Manga del Mar Menor.

Las posibles causas son las siguientes:

- Ely su cantidad enorme de fertilizantes que se han ido a colando desde diferentes flujos de agua hasta llegar a la laguna.

- La riada de la DANA (gota fría) provocó una entrada masiva de agua dulce con sedimentos y más nutrientes. Tras la entrada del agua, se detectó un proceso de anoxia en el fondo, debido a la formación de dos capas diferenciadas: una menos salina y menos densa arriba, y otra más salina y densa en el fondo. El resultado fue que las especies vivas huyeron hacia las capas superiores buscando oxígeno e intentando escapar de los compuestos tóxicos.

- Pérdida de superficie y profundidad por arrastre de sedimentos procedentes de la actividad minera y por la deforestación a través de las ramblas que desembocan en el Mar Menor.

- Saturación urbanística de las costas y alteración de las condiciones naturales por construcción de caminos, dragados de puertos, canales, restauración artificial de playas e infraestructuras relacionadas con el turismo.

- Contaminación por hidrocarburos procedentes de las embarcaciones a motor y remoción de fondos por las más veloces, como las motos de agua.

Julio Más, doctor en Biología, jubilado recientemente de su puesto de investigador Titular del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en San Pedro del Pinatar, por lo que se trata de uno de los grandes expertos del Mar Menor de la Península. Nos explica qué es la "sopa verde" y asegura que el mar "muchas veces no es capaz de absorber esa gran cantidad de plancton vegetal". Por otro lado, comenta que "desafortunadamente, los desequilibrios, muchos de ellos visibles, como puede ser la sopa verde, viene afectando hace años".

Además, insiste en que la DANA ha agravado "una situación que ya era crítica, ha sido muy evidente" y lo califica de "auténtica catástrofe". Por lo que exige responsabilidades. Julio también explica por qué el agua ha

Asimismo, Marisina, una vecina de La Manga, protesta por la situación y asegura que "hace mucho que no se puede disfrutar del Mar Menor". Antonio, se indigna también con la situación, "esto no es de ahora, esto lleva así años" y comenta que "más que pena me da vergüenza, porque es un reflejo de lo que está pasando en España". Además, insiste en que "se ha convertido en un charco". Otro vecino de la localidad, Jerónimo, cuenta que "siempre se ha dicho que el Mar Menor es una albufera de agua salada conectada con el Mediterráneo, pero siempre escuché decir que su vida depende de la entrada de agua del Mediterráneo".

