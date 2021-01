Poliamor: ¿Se puede querer a más de una persona?

Edu Galán viene a Más de uno para hablarnos del poliamor junto presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología y Lidia, creadora de Open Mandarina. Además, los oyentes nos dan su opinión sobre las relaciones poliamorosas.

Edu Galán explica que el poliamor es un neologismo que se acuño a principios de los años 90 y se utiliza para referirse una relación amorosa de manera simultanea de tres o más personas, con conocimiento de los involucrados.

El presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, Manuel Lucas Matheu, explica que definir el poliamor es muy difícil porque no podemos poner etiquetas al amor. Dice que son formas de tener vinculaciones y aclara que "el ser humano no es monógamo por naturaleza".

¿Por qué nuestra cultura es tradicionalmente monógama?

Además, cuenta que la monogamia es una cuestión que tiene que ver con lo económico y que ha ido contaminando culturas que no eran monógamas y se ha ido extendiendo. Además, da algunos ejemplos sobre culturas que hoy en día no son monógamas, como la cultura mosuo, en la que no existe una figura de padre ni de marido y donde las mujeres tienen varios amantes.

Por otro lado, Lidia, creadora de Open Mandarina y poliamorosa, cuenta que en poliamor también existen los celos y afirma que tradicionalmente hemos sido monógamos porque no estamos preparados para comunicar cómo nos sentimos.