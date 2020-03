15 días sin colegio por el coronavirus: una buena ocasión para repasar las matemáticas

A mucha gente le preocupa haberse olvidado de hacer raíces cuadradas... pero lo que es pertinente preguntarse es si entendían para qué sirven las raíces cuadradas. O eso considera Joséángel Murcia, que nos explica: "Las raíces cuadradas hacen con la calculadora, pero... ¿para qué sirven?: para poca cosa, ni más ni menos que organizar objetos en forma de cuadrado", nos explica este profesor de Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y autor de 'Y me llevo una' y del blog Tocamates, en los que pretende ajustar cuentas con las matemáticas escolares.

¿Para qué sirven las matemáticas? ¿Cómo has intentado hacer una cuenta? "Quizá es más interesante y enriquecedor analizar cómo intentamos resolver un problema matemático y no sólo el resultado", explica Murcia. También asegura que entendemos mejor las cosas cuando las explicamos. Conocer la historia que hay detrás de las matemáticas. Por ejemplo, nos cuenta Murcia, saber que Buzz Aldrin y Michael Collins llevaban una regla de cálculo cuando bajaron del Apolo 11 y que la usaron para calcular si podían o no alunizar, hace que las fórmulas matemáticas no resulten tan aburridas.

El método de enseñanza de Joséángel Murcia pretende acercar a los niños a las matemáticas de otra manera, de hecho, asegura, él también tuvo una experiencia mala en el colegio con esta asignatura... tanto que incluso llegó a copiar. Luego se tatuó la fórmula que copió en un brazo.

También hablamos con Carlos Maxi Bárcena, que a sus 70 años, es un profesor de matemáticas 'youtuber' en Aprendemates. Es más, se ha atrevido a explicar conceptos matemáticas en TikTok, la red social más moderna, en tan solo 60 segundos. Maxi Bárcena nos explica que él no fue un buen estudiante, y afirma algo que han corroborado muchos oyentes y también Joséángel Murcia: "Las matemáticas gustan cuando tienes un buen profesor". Y añade: "Ahora que desgraciadamente estamos confinados por el coronavirus, es un buen momento para darle una oportunidad a esta manera de aprender matemáticas".

Además, los oyentes nos hablan de su amor y de su odio por las matemáticas...

