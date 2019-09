El 10% de la población padece dislexia, ¿cómo se diagnostica?

¿Sabían que Pablo Picasso, Steven Spielberg o Steve Jobs tenían dislexia? Según la Asociación Madrid por la Dislexia, el 10% de la población está diagnosticada con este trastorno que no tiene cura. Por ello, en Más de uno nos preguntamos qué sabemos de esta Dificultad Específica de Aprendizaje de origen neurobiológico y hablamos con la lingüista Luz Rello , la madre de un niño con el trastorno , Isabel Muñoz, y con el neurocientífico, Joan Cruz. ¿Cómo se diagnostica? ¿cuándo se detecta? ¿cómo leen los disléxicos?, son algunas de las preguntas a las que respondemos.

Luz Rello padece dislexia y desde hace ocho años, investiga cómo solucionar el trastorno. Asegura que aproximadamente un 10% de la población lo padece, aunque la estimación en España es menor, de un 6%, y en los primeros cursos sale más alto, un 8%, 9%, 10%. Asimismo, confirma que por cada clase hay entre uno y tres niños con dislexia y apunta que las personas con el trastorno ven "las palabras exactamente como las ves tú, pero hay algo en el cerebro que lo que hace es hacer una correspondencia entre la letra con el sonido o el fonema, entonces en el momento que tú vas a hacer eso, hay algo ahí que no funciona".

El 90% de las personas que tienen dislexia no saben que la tienen y sólo un 4% tienen diagnóstico. Explica que se trata de "una dificultad oculta" y revela que hay muchos niños "que piensan que no valen" y con ello, acaban dejando los estudios. También recalca la dificultad del diagnóstico, "los profesores suelen pensar que están despistados, las faltas de ortografía se parecen a las de las personas que no tienen dislexia, pero tienen más".

Rello nos cuenta que cuando se diagnostica "es un momento de liberación" y advierte que en los niños es bueno preguntarles a ellos si lo quieren contar o no, "hay que ser muy transparente y tener en cuenta la opinión del niño".

Además, habla de la dificultad que tienen en relacionarse, "lo que peor recuerdo es que no te invitaban a los cumpleaños". Cree que se trata de un problema social, pero insiste en que es importante tratarlo, "es lo peor de la dislexia".

Por otro lado, Isabel Muñoz, madre de un niño con el trastorno comenta que "desde que empezó la etapa escolar siempre teníamos quejas de él", pero después de tutorías, quejas, castigos, regañarle, varios diagnósticos incorrectos, con diez años, el orientador de su colegio le hizo las pruebas y les confirmó que tenía dislexia. "Él ahora es un niño normal y corriente, pero no se esconde, no huye", declara.

Asimismo, Joan Cruz es un joven de 22 años que está estudiando un Máster en Neurociencia tras haber cursado con mucho éxito su carrera en Biotecnología y le detectaron dislexia a los 9 años. "Por suerte fue una detención temprana", declara.

Si quieres ver cómo leen las personas con dislexia, esta web hace una simulación.

¿Qué tipos de dislexia existen?

Existen dos tipos de dislexia: la adquirida y la evolutiva. La dislexia adquirida "puede ser causada por una lesión cerebral que se denomina también alexia". En cambio, la dislexia evolutiva "se presenta desde el nacimiento y tiene una predisposición a ser desarrollada".

¿Está relacionada con la inteligencia?

No tienen relación. Es un problema social muy frecuente porque no se habla de ella ni se apoya su ayuda.

¿A qué población afecta?

A cualquiera y para toda la vida. Pero es verdad que hay una población con mayor riesgo que suele ser las personas en riesgo de exclusión.

¿Cuándo se detecta?

Los primeros casos se detectaron en el siglo XIX. En 1896 dos médicos escolares (Pringle Morgan y James Jerr) describieron dos casos de niños con dificultades para aprender a leer con un coeficiente intelectual promedio o superior y una visión y audición normales. Estas descripciones impulsaron un deseo de conocer las razones y desarrollar formas de tratar esta condición enigmática.

¿Cómo se origina?

Aunque investigaciones previas no habían logrado encontrar un patrón neuroevolutivo claro en las dificultades específicas de aprendizaje, un reciente estudio de revisión (Mascheretti, Andreola, Scaini y Sulpizio, 2018), señala que las semanas gestacionales y el peso al nacer son los factores de riesgo pre y perinatales más claros a la hora de predecir la probabilidad de tener dislexia.

La causa de la dislexia se debe a sutiles alteraciones auditivas que dificultaban la percepción de la prosodia del habla y la formación de las representaciones fonológicas.

Durante las décadas de 1940 y 1950, algunos psicólogos y psiquiatras propusieron varias teorías psicoanalíticas no probadas que enfatizaban el papel de las difusiones en el hogar como casa de las dificultades de lectura. Por eso se prescribieron psicoterapias.

¿Qué característica tienen los niños para decir que tienen dislexia?

Lo que realmente define a los disléxicos es la sorprendente dificultad que tienen para aprender a leer y por tanto asociar letras con fonemas, el niño debe conocerlos bien para no confundir una letra con la otra.

Popularmente se suele decir que un niño tiene dislexia cuando confunde las letras simétricas ('p' y 'q', 'b' y 'd') se equivoca en el orden de las letras al leer las sílabas (lee 'ser' por 'res', 'cal' por 'cla' o 'gra' por 'gar') y escribe algunas letras y números en espejo. Sin embargo, no son síntomas que definen la dislexia.

Los niños con dislexia no es que tengan más dificultades para conseguir hacer esa distinción, es que tardan más tiempo en aprender a discriminar y pronunciar las letras y especialmente las simétricas. A pesar de toda la lectura no es solo una tarea de discriminación visual, también los sonidos y la pronunciación de las letras especialmente las simétricas.

¿Qué edad es la adecuada para detectar la dislexia?

El fracaso en el aprendizaje de la lectura no se suele detectar hasta los siete u ocho años, que es cuando ya llevan un tiempo razonable de aprendizaje y no consiguen avanzar. Algunos niños no son diagnosticados como disléxicos hasta los doce o catorce años y eso suele generar graves consecuencias académicas y personales

¿La dislexia es hereditaria?

Centrándonos en la dislexia evolutiva esta tiene una base neurobiológica, es decir, que durante el desarrollo de un embrión la formación neuronal sufre determinadas alteraciones que provocan este trastorno. Las consecuencias suelen ser confundir derecha e izquierda, dificultad para memorizar información, problemas para leer, baja comprensión lectora, inconvenientes para encontrar las palabras adecuadas al comunicarse con alguien, etc.