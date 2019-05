Las preguntas de Amón: "Que Rivera diga que no será fácil acordar con el PSOE, ¿es la prueba de que se producirán?"

1.- Ciudadanos pide a los barones socialistas que renieguen de la política territorial de Sánchez como primer paso de las negociaciones. ¿No es un poco prematuro aplicar el 155 en Extremadura y Castilla La Mancha?

2.- Y Rivera dice que no va a ser fácil llegar a acuerdos con el PSOE. ¿Es la prueba de que van a producirse? Si "no" ha sido puede. Difícilemente significa sí.

3.- ¿Os podéis imaginar la impaciencia de Casado? Igual ha sido prematura la celebración preventiva de Génova. El Var de Ciudadanos puede dar la vuelta al simulacro de la victoria.

4.- Y Sánchez le dice a Podemos que debe reconsiderar su estrategia. ¿Cabe forma más elegante de excluirlo de su futuro Gobierno?

5.- El Banco de España pide reformas de las pensiones antes de que envejezca el votante medio. ¿Qué es un votante medio? ¿El que mide 1,75? ¿El que vota dos o tres veces al año? ¿O el que encomienda la jubilación al gordo de la Lotería?

6- ¿Qué os pareció más desconcertante, la intimidación de la turba contra la policía en las o que la Fiscalía no pudiera precisar cuándo y dónde se produjeron las escenas presentadas como prueba?

7.- Los partidos verdes crecen en Europa, como tercera fuerza de Francia y como segunda en Alemania. ¿Por qué no hay, green, green, un partido verde potente en España? Por verde no me refiero a Vox, que es un partido pirómano.