¿Realmente se paga por reciclar? : Desmontamos otro mito con Rubén Amón

En algunos países opera un sistema de depósito y retorno, pero nadie paga por reciclar: se adelanta una fianza cuando se compra un producto envasado y se recupera al devolver el envase en buenas condiciones.

En España se aplicará ese sistema de depósito y retorno para algunos envases de plásticos y latas, pero ¡el vidrio seguirá en el verde!

Cómo funciona el reciclaje de vidrio en España

El modelo de reciclaje en España, según informa Ecovidrio,se basa en el modelo contenedor, que sigue siendo el mejor sistema para el envase de vidrio por las características demográficas y los buenos resultados obtenidos hasta el momento.

¿En otros países se paga por reciclar?

Aunque en la mayor parte de Europa usan el mismo sistema que en España, otros países tienen implantado un sistema de devolución y retorno, que funciona con un depósito económico que adelanta cada ciudadano por cada producto envasado que compran.

Los ciudadanos recuperan este depósito si devuelven los envases en perfecto estado, aunque en ocasiones no reciben esta cuantía en efectivo, sino a través de un ticket descuento para el comercio en cuestión.

Como explican desde Ecovidrio en 'Claro como el vidrio': "Es un error muy común pensar que el sistema de devolución y retorno nos paga por reciclar, pero este sistema obliga al usuario a pagar por anticipado un depósito que se añade al precio del producto”. En ningún caso nadie paga por reciclar, sino que se adelanta una fianza. ¡Que no te líen con mitos!

