Las preguntas de Amón: "¿Hemos aprendido que en un mundo globalizado no tiene sentido que los países pudientes se abstraigan de contribuir al abastecimiento de los países no pudientes?"

1.- La primera pregunta es para los pasivos y para los negacionistas. ¿Se ha puesto usted ya la puta vacuna?

2.- La doctora Coetze descubre la variante Ómicron, pero ¿por qué nadie la escucha cuando explica que esta cepa no ha dado lugar a casos graves, ni siquiera entre los no vacunados?

3.- ¿Hemos aprendido que en un mundo globalizado no tiene sentido que los países pudientes se abstraigan de contribuir al abastecimiento de los países no pudientes? No ya por solidaridad y humanidad, sino por sentido práctico.

4.- Que haya aparecido en España un caso ¿no debería relativizar precisamente la psicosis y la sugestión predominantes?

5.- ¿Queréis escuchar un dato objetivo y escalofriante? Los precios suben un 5,6%.

6.- ¿Y puede ocurrir por tanto que la subida de las pensiones, un 2,5%, sea del todo ineficaz para que los jubilados puedan tener mayor nivel adquisitivo?

7.- ¿Cuántos dirigentes populares hubo ayer en la presentación del libro de Cayetana? Pues tantos como ministros socialistas hubo en la presentación del libro de Iván Redondo. O sea, ninguno.

7 y media.- El pichichi de la Liga española, campeón de la Copa de América, mejor jugador de la historia... ¿Por qué al madridismo le sorprende e indigna tanto que...?