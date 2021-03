Nadia Calviño agradece que Paca la Piraña le enviase un regalo a casa

La semana pasada, Nadia Calviño protagonizó uno de los momentos más comentados durante la sesión de control al Gobierno con su pregunta a Pablo Iglesias: "Paca, ¿qué?".

Con motivo de una discusión con Iván Espinosa de los Monteros sobre la ley trans, Pablo Iglesias reprochó que la diferencia entre Santiago Abascal y Paca la Piraña era que ésta última había hecho la mili y el líder de Vox no. Tras la intervención de Iglesias, Calviño, sentada junto al entonces vicepresidente, le pregunto: "Paca, ¿qué?" y ese comentario sobre la actriz y ex prostituta Paca la Piraña se convirtió en la anécdota de la jornada.

Durante su entrevista en Más de uno, Carlos Alsina le ha preguntado a Nadia Calviño si conocía ya quién era Paca la Piraña. La respuesta de la ministra ha sido afirmativa y reconoce que no tiene mucho tiempo para ver series ni la televisión. "Agradecí que me lo explicaran y agradezco el detalle cariñoso de Paca la Piraña que me envió un regalo a casa", ha comentado Calviño.

Nadia Calviño ha contado que ya ha podido ver algunos capítulos de su nuevo programa y ha confirmado su compromiso con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Por ello, ha defendido que en la causa LGTBI se encuentra "como pez en el agua y encantada de ayudar para la causa".