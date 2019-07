Las preguntas de Amón: "¿No os pareció que las izquierdas parecían ayer el Atleti de tanto relamerse con la derrota?"

1.- Me cuesta decirlo, porque es mi equipo. ¿Pero no os pareció que las izquierdas parecían ayer el Atleti de tanto relamerse con la derrota?

2.- El principal derrotado es uno, Pedro Sánchez. ¿Cómo definir si no la desautorización de todo el parlamento menos el diputado de Revilla? Se llama Mazón, pero podéis llamarlo Cirineo.

3.- Ahora bien, ¿No es Pablo Iglesias quien dio el golpe de gracia? A Sánchez, desde luego. Pero a sí mismo, también.

4.- ¿Y no os da la impresión de que Iglesias fue el creador de Podemos tanto como ahora es su principal destructor?

5.- ¿Y cómo se atrevió a ofrecer una mano a Sánchez y reanudar las negociaciones después de haber utilizado la otra para asesinar a Sánchez?

6.- ¿Quién fue el enigmático patriarca socialista que escribió a Iglesias durante la sesión y que terminó hundiendo al líder de Podemos tratándolo de ayudar? Mi conjetura es ZP, pero la señalo con las iniciales para que no se me acuse de....

7.- Habrá elecciones el 10 de noviembre. Y voy a exigir que me traigan la urna a casa, ¿pero no es cierto que la aritmética, la lógica política y el famoso patriotismo reflejan que Psoe y Ciudadanos sobrepasan la mayoría absoluta y podrían concretar el mejor pacto contra el populismo y el soberanismo? No me pareció ayer Rivera muy predispuesto, no.