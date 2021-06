Tertulia: ¿Podría perjudicar al Partido Popular su asistencia a la manifestación de Colón contra los indultos?

Estefanía Molina, Casimiro García Abadillo, Antonio Caño y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las declaraciones de Ione Belarra, que aseguraba que “el amor es el motor de la política”. Casimiro García Abadillo comenta que la política cursi la inició Pablo Iglesias con la publicación de cartas buscando la sensiblería, que se compenetra mal con la política de bronca contra todos los que no comparten sus ideas. Señala que la política son medidas y que es sobre eso sobre lo que hay que debatir y no sobre la buena voluntad. Por su parte, Estefanía Molina dice que todo esto responde a un cambio de dirección en la voluntad de mostrar que no solo es un partido que se está quejando continuamente. “Con la nueva dirección, intentan mostrar que hay un cambio en la forma de presentación de la candidatura y la voluntad de dulcificar el ideario y el relato de Unidas Podemos para que deje de dar la impresión de que tienen una visión muy combativa y hostil de la vida política”, alega.

Sobre los indultos a los presos del procés, la posición de Esquerra y la aceptación social de la medida, Casimiro García Abadillo señala que el argumentario del Gobierno sobre los indultos es muy débil y no da explicaciones que justifiquen algo que el presidente del Gobierno había negado no hace mucho. “Pedro Sánchez ha cambiado de opinión de manera radical y es difícil encontrar una motivación que no sea utilitarista para ese cambio que tiene en contra a una parte de la opinión pública”, explica. Estefanía Molina asegura que Esquerra Republicana ha cambiado desde 2017 hacia un "presunto independentismo moderado" y cree que, una vez presentados los indultos, “hay que ver cómo se va a estirar este chicle hasta llegar a la evidencia de que no va a haber un referéndum pactado o no pactado”. “Si hasta hoy los líderes del procés no han hecho más acciones unilaterales es porque es evidente que hay un miedo a ir a prisión”, explica, y añade que el problema va a ser para Esquerra cuando reciban el indulto. Por su parte, Antonio Caño discrepa y comenta que no ha habido un cambio en Esquerra Republica. Considera que la situación en Cataluña es hoy peor que hace dos o tres años y que no hay ninguna señal que indique que la situación pueda mejorar. Además, recuerda que nadie de los que ha defendido los indultos salió a defenderlos antes de que Pedro Sánchez tuviera la necesidad de utilizar esta medida para conservar su mayoría. Asimismo, Rubén Amón dice que Pedro Sánchez va a ir ganando terreno en la aceptación de los indultos por parte de los ciudadanos, porque contribuye a la paz con el soberanismo. "La verdadera razón del indulto es consolidar la mayoría parlamentaria a largo plazo, con un bloque sólido ante la corpulencia que va ganando Pablo Casado", explica.

También debaten sobre la manifestación contra los indultos del próximo domingo y la nueva foto de Colón, que podría ocasionar un daño al Partido Popular. Casimiro García Abadillo dice que lo importante son los principios del partido y que Casado debería ir si cree que hay que ir, a pesar de que pueda hacerle daño. “Lo que sería un error sería no ir”, explica, y añade que la mayoría de las personas creen que quieren que sus líderes estén en la manifestación. Estefanía Molina señala que esta protesta es una forma de polarización por la construcción del relato y considera que es probable que algunos votantes, que pueden bascular entre PSOE y PP, puedan sentirse incómodos. Antonio Caño dice que el relato del Gobierno sobre la manifestación de Colón no va a funcionar demasiado electoralmente. “El PP debe insistir hasta las siguientes elecciones en marcar sus diferencias con Vox”, argumenta, aunque cree que es un error que aparezcan los populares en Colón por principios. Por su parte, Rubén Amón dice que se ha elegido la única plaza que puede considerarse como un argumento iconoclasta.