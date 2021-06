Tertulia: ¿Debería estar presente Oriol Junqueras en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat?

Sandra Golpe, Ignacio Varela, Javier Caraballo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las declaraciones de Carmen Calvo vinculando la subida de la luz al feminismo. Sandra Golpe dice que ella educa y ha sido educada para que todos pongan la lavadora y asegura que no se siente reflejada por lo que dice la vicepresidenta del Gobierno. “Es una manera de desviar el asunto central, que es la subida de la luz, y meterlo en la cortina de humo del feminismo”, dice. Javier Caraballo dice que el temazo de verdad es por qué a esas personas que tienen en casa a una persona contratada no les repercute nada en Hacienda. “Estás creando un puesto de trabajo y el Gobierno ignora esa realidad”, explica. Además, Ignacio Varela dice que, puestos a plantear temazos, el temazo es por qué el 99% de las personas a las que se paga para que hagan esas cosas son todas mujeres.

Sobre la mesa de diálogo con Oriol Junqueras, Javier Caraballo dice que no está en contra de que se sienten con el exlíder de Esquerra Republicana una vez que haya cumplido su condena. Sin embargo, considera que las declaraciones de José Luis Ábalos, comparando al independentista con Nelson Mandela, son un disparate. “El problema no es la mesa de diálogo, sino lo que se trate dentro de ella. Si en la mesa de diálogo, todo transcurre dentro de la Constitución, a mí no me genera ninguna preocupación”, explica. Además, añade que no le parecería mal la concesión de los indultos siempre que haya un proceso en el que Esquerra aceptara volver al marca constitucional y renunciara a la declaración unilateral de independencia. Por su aprte, Rubén Amón dice que no le asusta el diálogo, pero sí el blanqueo de Junqueras y se le convierta en un interlocultor excepcional como si no hubiera cometido ningún delito. Asimismo, Sandra Golpe cree que sentar al jefe de la insurrección es algo humillante, porque no se arrepiente y volvería a delinquir. “En España no hay presos políticos, sino políticos presos porque han delinquido”, dice. Además, Ignacio Varela señala que de lo que se trata es de llegar a las próximas elecciones sin que el Gobierno se desmorone. “Esquerra necesita desesperadamente poner en valor el papel político de Oriol Junqueras para contrarrestar el liderazgo de Puigdemont”, dice.

Además, Carlos Alsina entrevista a Carolina Darias, la ministra de Sanidad, que responde a las preguntas tras la aprobación ayer del nuevo plan de restricciones en el Consejo Interterritorial con el voto en contra de seis gobiernos autonómicos.

Respecto al choque en el Consejo Interterritorial con los gobiernos autonómicos, Rubén Amón dice que no se podrá decir que esta oposición es un frente del Partido Popular, porque hay gobiernos de otros partidos. Sandra Golpe considera que este tema se va a judicializar una vez más y que, ahora que vemos que baja la curva y estamos a las puertas del verano, no entiende esta postura estricta de Sanidad.