Tertulia: ¿Cuáles son los límites de la libertad de opinión?

Carmen Morodo, Anabel Díez, Arcadi Espada y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la propuesta de Pablo Iglesias de despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la corona y sobre cuáles son los límites de la libertad de opinión. Ante esto, Anabel Díez señala que esto en otros países no se considera delito y alude a los enfrentamientos internos del Gobierno donde "el comportamiento de Unidas Podemos roza la deslealtad con el Gobierno". Por otra parte, Arcadi Espada añade que "legislar esto es resbaladizo, pero la incitación a la violencia es un límite bastante claro" y Amón explica que "lo que no puede hacerse es una concepción de la libertad de expresión muy generosa para agredir y muy sensible para tragar".

Carlos Alsina entrevista a José Antonio Zarzalejos, que presenta en Más de uno 'Felipe VI, rey en la adversidad', un libro en que repasa los años de reinado del monarca, sus años de formación y las circunstancias personales de la familia Borbón. Destaca que "la relación del presidente Sánchez con el Rey no es particularmente tensa", aunque "tampoco es extraordinariamente cercana", algo que tampoco tuvo con el ex presidente Mariano Rajoy.

Además, debaten sobre la posición del Rey en estos momentos y sobre las palabras de Zarzalejos. Carmen Morodo señala que "el futuro de la monarquía va a depender de la política y, sobre todo de que el Gobierno trabaje para dar utilidad a la figura del Rey o que no le otorgue ninguna relevancia".