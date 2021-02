Tertulia: ¿La constitución de las mesas electorales influirá en el resultado de las elecciones catalanas?

Antonio Casado, Pilar Gómez, Ferrán Casas y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el futuro de las elecciones catalanas. Antonio Casado señala que "la ecuación de gubernamentalidad tiene que resolverse entre Junts, PSC y Esquerra" y Pilar Gómez apunta a que si no se constituyen todas las mesas electorales, "podemos vivir un momento Trump". Además, Ferrán Casas explica que "el tripartito no es una alianza natural" y que lo normal es que si Esquerra tiene la oportunidad, pactará con el partido de Puigdemont.

Carlos Alsina entrevista al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tras las acusaciones de Luis Bárcenas sobre la 'caja B' de la actual dirección del partido. Sobre la versión del ex tesorero ha señalado que "no tiene ninguna credibilidad" porque lleva mintiendo 10 años. Además, niega haber hablado con Bárcenas durante estos años, "está condenado por un tribunal y yo no trato con delincuentes".

Asimismo, debaten sobre la presencia de Arnaldo Otegi en un mitin de ERC. Antonio Casado alega que "no es quién para dar lecciones" porque "ha apoyado una alternativa que consistía en eliminar físicamente al discrepante". Por otra parte, Ferrán Casas remarca que se trata de "escoger si se quiere intentar normalizar a la que es la segunda fuerza política en Euskadi o no”, mientras que Rubén Amón le espeta que "normalizar significa pedir perdón y hacerse responsable y eso no ha ocurrido" y justifica diciendo que "Otegi es el líder que incita y suscita los homenajes a los etarras con crímenes de sangre que han salido de la cárcel".

También debaten sobre las declaraciones del presidente de los populares sobre Luis Bárcenas, frente a las que Pilar Gómez señala que le sorprende la dureza con la que se ha desmarcado Pablo Casado cuando hasta hace poco se codeaba con ellos en la sede del PP.