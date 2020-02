Rafa Latorre: "Tiene gracia que ellos llamen anacrónica a la Monarquía"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre la cuestión de que "exista el Rey es garantía de que un diputado como Rufián exista sin embargo si por Rufián fuera el Rey no existiría", todo ello a raíz del día de ayer donde el Rey tuvo el acto de apertura de la XIV legislatura. Frente a ello, los portavoces de ERC, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu y BNG leían un manifiesto en el Congreso en el que anunciaban que no acudirían al hemiciclo, "lo asombroso es que los diputados decían hablar por las sociedades catalanas, vascas y gallegas"