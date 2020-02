MANIFIESTO LEÍDO POR RUFIÁN Y OTROS PORTAVOCES

Los portavoces de ERC, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu y BNG han leído un manifiesto en el Congreso de los Diputados en el que anunciaban que no acudirían al hemiciclo durante la apertura de la legislatura por el discurso del Rey Felipe VI. El texto se titula 'No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas' y pide al monarca que no ejerza tutela sobre las Cortes.