Rafa Latorre: "Convendría que el Gobierno no confunda compromiso con docilidad"

el gallo zumbón

Rafa Latorre analiza las palabras "de infinita soberbia" del ministro Grande-Marlaska en El correo, en las que asegura: "no tengo ninguna razón para arrepentirme de nada, ni este Gobierno tiene ningún motivo para arrepentirse de nada". Además destaca Latorre que "no hay ningún triunfo en el confinamiento", solo "una profunda derrota que hay que asumir" y apunta que el Gobierno no debería confundir compromiso con docilidad ni "lo irremediable con genialidad".