Fernando Ónega: "Ante una crisis de la dimensión de la actual, Podemos se queda en un quiero y no puedo"

Si respondo "depende…", algún oyente dirá: ya está este ejerciendo de gallego. Sin embargo, me parece la respuesta correcta a fecha de hoy. Respecto a los ejemplos que citas, el impuesto a los ricos se retiró por estrategia de pactos, pero Podemos no ha renunciado a imponerlo. Los precios del alquiler no se controlan todavía, pero se crea un mecanismo de vigilancia para actuar sobre datos y no sobre impresiones. Y, si se enfría la mesa de Cataluña, es por el calendario y por Torra. Iglesias siempre dijo, incluso antes de la coalición, que en este asunto se sometía al criterio del partido mayoritario.

También se puede citar, dentro de las noticias del día, que se deja sin ayudas a la educación concertada, cosa que nunca hizo el PSOE. O sea, que depende. Lo que sí creo que existe es una acomodación al ambiente. Podemos traga con acuerdos con la derecha porque lo impone la geometría y hay que mantenerse en el poder. Podemos rebaja su tono antisistema porque es gobierno.

Y, más que perder peso ante Sánchez, que lo necesita para sobrevivir, pierde fuerza como partido para hacer frente a la crisis económica. La crisis hace que este gobierno, en sus dos componentes, sufra un baño de realismo atroz: o se atiene a las reglas capitalistas del mercado, aunque sea para corregirlas, o el batacazo puede ser mucho peor. Con lo cual, quizá esté ocurriendo algo singular: que ante una crisis de la dimensión de la actual, Podemos se quede en un "quiero y no puedo".

