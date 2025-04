Muere el Papa, en directo | El funeral del papa Francisco será el próximo sábado a las 10:00 en el Vaticano

La liturgia continúa con el velatorio privado

Hoy la liturgia continúa con el velatorio privado que precede al momento en el que, mañana, el cuerpo quedará expuesto en la Basílica.

Durante tres días tendrán oportunidad los fieles de despedir al Papa. Para el funeral todavía no hay fecha, pero raro será que no se celebre este fin de semana y que no asistamos a una concentración de gobernantes, procedentes de medio mundo, que supone un desafío -tampoco es un secreto- para las fuerzas de seguridad italianas. Lo siguiente, que ya será el cónclave, llegará en la segunda semana de mayo.

Del Papa se escriben hoy tantas cosas que necesitaríamos diez o doce programas para reflejarlas.