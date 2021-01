Fernando Ónega: "Si la evolución de la pandemia es tan grave las decisiones vigentes no cortan su expansión"

Me pides una sentencia, y yo no tengo preparación para dictarla. Lo único que puedo decir es que, si la evolución de la pandemia es tan grave como indican los datos de contagios y ocupación de hospitales, es que las decisiones vigentes no logran cortar la expansión del virus. Puedo añadir que en estos asuntos hay que confiar en los científicos, y la mayoría están en la tesis de un confinamiento corto, pero contundente, como única forma de cortar los contagios.

Y puedo concluir que quienes conocen mejor la realidad territorial son los gobiernos regionales y por eso tenemos autonomías. Avance de la enfermedad, testimonios de expertos y argumento de proximidad me llevan a situar la razón del lado de los gobiernos autónomos. Pero faltan otras consideraciones. Esta no es solo una cuestión sanitaria. Es también económica.

A las autonomías las mueve la salud. Al gobierno central lo condiciona la economía, y creo que esa es la batalla. Si se piensa solo en la salud, la razón es de las regiones. Si se piensa en la economía, es del gobierno central. Y así podría estar un día entero debatiendo conmigo mismo la respuesta a tu pregunta.

Mi conclusión es que mal camino lleva esto si empezamos a discutir quién o qué es más razonable. Si hay un Consejo Interterritorial, si hay el invento de la cogobernanza y si hay cauces de diálogo, no debiera haber conflicto ni necesidad de acudir, como si lo de Mañueco fuese la desobediencia de Torra, al recurso judicial.