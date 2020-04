El Gobierno tiene demasiados frentes abiertos y anda a trompicones entre ellos. Hoy mismo se vota la prórroga del estado de alarma y no hay seguridad de que se apruebe. Sánchez no cuidó a la oposición, Casado presentó unas condiciones y no consta que el gobierno las haya aceptado.

Si hubiera habido más diálogo, no se llegaría a esta jornada con tal incertidumbre. La desescalada es imposible de programar, porque nadie ve un final de la crisis. Los estudios anunciados no se pueden realizar. En las compras de material hubo productos fallidos, no sé si estafas, lo que produce una gran inseguridad.

Es lamentable que miles de trabajadores sanitarios no sepan si están contagiados porque les dieron mascarillas defectuosas y el ciudadano normal tiene la misma inseguridad. Por una torpeza se puso en discusión el papel de la Guardia Civil en el control de los bulos. Y todo se culminó ayer con los niños. Eso de permitir solo salidas para ir a la compra era un trato peor que el dado a los perros.

Las rectificaciones, primero de la edad, y después la de las nueve de la noche, fueron las penosas confirmaciones de que se había improvisado. Quedaron mal los expertos y quedó peor el gobierno. Demasiados frentes y mal cubiertos. No se acierta ni cuando se rectifica. Solo queda claro que se trata de evitar la confrontación con Podemos por mantener la unidad del Ejecutivo. Y espero que estas notas no sirvan para que me manden la Guardia Civil.

