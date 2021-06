Fernando Ónega, sobre Puigdemont: "Lo que menos le importa al fugado es lo que Sánchez diga de los indultos, de la concordia o de la magnanimidad"

No veo por qué. El ámbito del presidente del gobierno de España es el estatal y, por tanto, el Parlamento nacional, que son las Cortes Generales. Y ahí estaría de acuerdo: en vez de estar en el Liceo, lo cual es un acto de propaganda, no institucional, Sánchez debería estar en el Congreso para que hoy, y no la semana que viene, los ciudadanos conociésemos cuál es el interés general de los indultos en su mentalidad, que es la que decide.

Pero eso no se lo sugiere el fugado, porque sería reconocer la soberanía del conjunto del pueblo español, cosa que de momento no está en las intenciones del señor de Waterloo. Ciertamente, una conferencia en el Liceu de Barcelona es como una rueda de prensa sin preguntas. Pero tiene narices, por no señalar otra parte del cuerpo, que un fugado de la Justicia le ordene al jefe del gobierno donde debiera hablar, aunque, tratándose del Liceu, sería dónde debiera actuar.

Y lo hace porque lo que menos le importa al fugado es lo que Sánchez diga de los indultos, de la concordia o la magnanimidad. Le importa lo que diga del propio Puigdemont a preguntas de sus diputados. Y lo que le gustaría sería tener a Sánchez en el Parlament para convertir esa presencia en un reconocimiento de la soberanía de esa institución; para convertir el pleno es un debate de reclamación de amnistía, en un proceso a los tribunales de Justicia y, si venía a cuento, de proclamación de la república catalana en presencia de un testigo estatal.