La carta en la que recuerdan a Pedro Sánchez quién es la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua: "Fue condenada por apología del terrorismo"

Los tertulianos de Más de uno y Carlos Alsina analizan el artículo del periodista José Antonio Zarzalejos sobre Mertxe Aizpurua. Zarzalejos a su vez se remite en su artículo a un editorial de el periódico vasco El Correo: "El candidato se ha esforzado en tratar a la izquierda 'abertzale' heredera de ETA como si la desaparición de la banda terrorista convirtiera a EH Bildu en un grupo más dentro de los partidos con representación parlamentaria", dice uno de los párrafos del editorial.

"Pero que su presencia institucional resulte ineludible no puede significar que su eventual concurso en la política general lleve a las demás formaciones a pasar por alto que persiste en una vindicación retrospectiva de la violencia etarra y en el desprecio continuado hacia sus víctimas. No es fácil establecer 'cordones sanitarios' frente a las intenciones regresivas de Vox mientras EH Bildu pretende fijar doctrina nada menos que sobre paz y convivencia sin que el beneficiario de su abstención ponga en su sitio a su portavoz", continua el editorial

Carlos Alsina recalca las preguntas que el periodista Zarzalejos se hace al final de su artículo. ¿Hastá donde no está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? Parece que la diputada Aizpurua no es un límite. "¿Qué futuro, moral, no ya político, nos espera?", se cuestiona el periodista.