Rubén Amón indulta a su cuñada rusa, Irina: "Es un clásico error justiciero confundir al tirano con su pueblo"

Voy a proceder al indulto de mi cuñada. Y a cuento de qué viene este nepotismo, os preguntaréis. Igual os disuade de otras impertinencias la revelación de su nombre. Irina se llama. Irina Bishtrova.

Y pensaréis que es ucraniana. Y que la menciono aquí para exponer el caso de una mujer que ha tenido que marcharse de Kiev. Y que vive ahora momentos dramáticos a cuenta de su familia o de sus raíces.

Pues no es así. Irina es rusa. Y no he hablado con ella estos días, pero la imagino trastornada por la situación de su país, Rusia, sí, y porque el populacho identifica a cualquier ruso con la complicidad de Putin.

Es un clásico error justiciero confundir al tirano con su pueblo. Y claro que a Putin lo han votado masivamente los rusos, pero no puede decirse que el régimen haya permitido otras opciones. Ni que la ferocidad propagandística de Putin pueda cobrarse demasiados focos de resistencia. Ni que sus compatriotas sean responsables de la invasión.

Son los rusos las víctimas de Putin. Los opositores, claro. Y los que lo sostienen, también. Su economía va a depauperarse hasta el desastre. Y empezará a generalizarse una rusofobia que, supongo, inquieta a a mi cuñada Irina en sus hábitos cotidianos. Le pedirán explicaciones a ellas, en plan, como dicen los adolescentes, en plan, la que habéis liado.

Y boicotearemos el vodka y la ensaladilla rusa. Ya nos gustaría poder boicotear el caviar.

Por eso tiene sentido indultar a Irina. Solidarizarme con ella y con los rusos incomprendidos. Valga la redundancia. Porque igual seguimos percibiendo a los rusos como el pasajero atónito del chiste de Eugenio.