La España que madruga comienza con las siete preguntas de Rubén Amón. A continuación Rafa Latorre, repasa los principales titulares de la prensa nacional. Hoy, es uno de los días en los que las portadas tienen resonancias históricas donde se palpa una generalizada sensación de fracaso. Los periódicos recogen la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán después 20 años en el país. El Mundo titula: "Biden sale a la carrera de Kabul y deja atrás a cientos de americanos". En El Confidencial, "Good night, Kabul. Biden cierra un ciclo histórico y abandona a los afganos a su suerte". La fotografía de La Vanguardia muestra el despegue de uno de los últimos aviones del ejército estadounidense en Kabul: "Estados Unidos pone fin a 20 años de guerra con la salida del último avión de Kabul".

El mundo que no duerme de tanto café, con Marta García Aller

Marta García Aller da los buenos días a Ma Huateng, una de las personas más influyentes del mundo, el fundador de Tencent, el gigante chino de los videojuegos (League of Legends, Fornite y Call of Duty). Las autoridades chinas prohibieron ayer que los menores de 18 pasen más de una hora al día jugando videojuegos. Ya solo podrán hacerlo los fines de semana: una hora viernes, otra sábado y otra el domingo. Las empresas tendrán ahora que verificar la identidad online de los menores para evitar trampas. Según el Partido Comunista Chino, al que por supuesto pertenece Ma Huateng y buena parte de su plantilla, los videojuegos son el opio espiritual o la heroína digital. Los jóvenes chinos han recurrido a las redes sociales para quejarse por la prohibición, redes como WeChat que por cierto también pertenecen a Tecent y controla el Partido Comunista. Todo queda en casa.

Se tomaría un café con Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, para preguntarle cómo ha conseguido que el suyo sea uno de los escasos países en los que sus ciudadanos creen que su sociedad está más unida que antes de la pandemia y además ha aumentado algo que en occidente está en claro declive: la confianza en las instituciones. Un estudio de Pew dice que la mayoría de economías avanzadas está más dividida que antes de la pandemia. Pero la gestión del Covid en Nueva Zelanda ha aumentado la confianza de los neozelandeses en la ciencia, los políticos y la policía. También el patriotismo. Hace cinco años, la confianza de los neozelandeses en el gobierno era de apenas un 46%, y con Jacinda Ardern ha llegado a alcanzar el 83% durante la pandemia. Una de las claves que los investigadores encuentran al explicar cómo lo ha conseguido es por centrarse en la gestión y dejarse de guerras culturales, a lo que ayuda que en su parlamento no haya partidos populistas que desvían la atención de los problemas fundamentales. No sé si se os ocurre alguno de estos y si les invitaríais a un café.

No invitaría a un café a Alexander Lukashenko. El dictador está usando a miles de refugiados afganos como munición en su enfrentamiento contra la Unión Europea. El dictador está atrayendo refugiados a su país con promesas de fácil acceso, dejándoles entrar en el aeropuerto de Minsk con visas de turista, para luego empujarlos a las fronteras con Polonia, Letonia y Lituania, donde quedan abandonados a su suerte. El objetivo de Lukashenko es crear una crisis humanitaria a las puertas de Europa y su munición es la vida de miles de personas desesperadas que se hacinan en campamentos en la frontera bielorrusa en los que no tienen comida, refugio ni asistencia médica.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Bran repasa los titulares de la prensa económica nacional. En Expansión: "Alerta por el alza de la luz, materias primas e inflación", y en su editorial comenta que es un error volver a vincular a un índice sometido a estas tensiones como el IPC la revalorización de las pensiones. Además, Sabadell hará un ERE para 1.800 empleados, algunas gestoras españolas disparan su negocio en Luxemburgo. 5G: la pugna entre China y Occidente complica establecer un estándar y Paulson califica de burbuja las ‘cripto’ y apuesta por el oro físico.

En Cinco Días, "Ibercaja baraja cotizar este otoño con un valor de hasta 2.100 millones". "Pugna de 4.000 millones de Abertis y el Estado por el fin del peaje de la AP-7" y "Rovi se desploma un 22 % en tres sesiones por el fallo en las vacunas". Por último en El Economista titulan: "Las familias destinan ya el 5 % de sus ingresos a luz, agua y gas".

En la prensa económica internacional, el Wall Street Journal habla de que en el huracán Ida, los habitantes de Nueva Orleans no lo han pasado tan mal en comparación con otros desastres debido a las inversiones en protección. Además, hay un editorial en contra de Bernie Sanders, que ha hecho números sobre un plan de aumento del gasto público, unos 4,5 billones de dólares. El Journal calcula que el patrimonio de todos los ricos es de 4,4 billones. En el Financial Times se publica un interesante reportaje sobre la economía de Afganistán tras el control talibán. Además, hay un artículo de George Soros en contra del Gobierno chino por sus ataques a la empresa privada. Por último, Porsche va a abrir su primera fábrica fuera de Europa, en Malasia.

La viñeta económica

La prensa deportiva, con Felix José Casillas

Félix José Casillas cuenta la actualidad del mundo del deporte. Roberto Bautista ha ganado su primer partido en el Open de Estados Unidos. Además, la selección española en los Juegos Paralímpicos ha logrado 3 medallas más. En ciclismo, la vuelta a España está hoy en Laredo, mañana en Asturias y acaba el domingo en Santiago de Compostela. En el fútbol, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid está encallado, la petición del PSG rompe las previsiones presupuestarias del Real Madrid.